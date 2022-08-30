Трое жителей Троицка отдали мошенникам полмиллиона рублей

Злоумышленники сообщали потерпевшим, что их родственницы попали в ДТП

Сразу трое жителей Троицка Челябинской области поверили мошенникам, которые использовали схему «Родственник попал в ДТП» и отдали неизвестным полмиллиона рублей. Полицейские разыскивают злоумышленников, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

85-летней женщине позвонил якобы медработник и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и на лечение необходимо 200 тысяч рублей. Для большей убедительности мошенник прервал звонок, а затем на мобильный бабушке позвонила якобы ее дочь. Взволнованной пенсионерке голос женщины показался знакомым, и она согласилась передать деньги, назвав свой адрес.

100 тысяч рублей лишилась другая жительница Троицка по этой же схеме.

«Похожий случай произошел с пенсионеркой из поселка ГРЭС. К ней в дверь постучала неизвестная женщина и сообщила, что ее внучка сбила ребенка. Злоумышленница самостоятельно набрала номер якобы больницы, куда отправили ее внучку с травмами после ДТП, и передала свой мобильный телефон пожилой женщине. На звонок невнятной речью ответила собеседница, все время называя троичанку бабушкой, и просила ее как можно скорее передать деньги незнакомке, чтобы заплатить семье сбитой девочки»,— рассказали в ведомстве.

Обман вскрылся, когда потерпевшие позвонили своим родственницам и выяснили, что с ними все в порядке.

По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).