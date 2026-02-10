Трое жителей Магнитогорска пойдут под суд за покупку дипломов техникума

Полиция вскрыла схему выставления оценок за деньги

Трое жителей Магнитогорска хотели получить документ о среднем профессиональном образовании, не тратя времени на учебу. В течение трех лет, с 2022 по 2025 год, они платили деньги замдиректора одного из местных техникумов, сообщили в УМВД России по Магнитогорску.

Суммы взяток составили 42, 52 и 60 тысяч рублей. Преступную схему вскрыли сотрудники отдела экономической безопасности магнитогорской полиции. На всех фигурантов завели уголовные дела по статье о даче взятки.

Суд уже наложил арест на имущество обвиняемых, в том числе на два автомобиля общей стоимостью более 1,3 миллиона рублей. Собранные материалы направлены в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.