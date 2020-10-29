Трое жителей Магнитогорска украли почти тонну металлолома на ж/д-станции

Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.

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На железнодорожной станции в Магнитогорске задержали троих мужчин в возрасте 46, 44 и 33 лет. Все они подозреваются в краже.

Задержанные вынесли с территории предприятия металлические двери и решетки, оконные рамы, железнодорожные прокладки. Все это они намеревались сдать в пункт приема лома, но не успели. Их задержали транспортные полицейские.

«Было установлено, что двое из задержанных мужчин ранее уже совершили кражу металлолома с территории этой же станции. Тогда они похитили пять металлических листов массой более 230 килограммов. Всего злоумышленники похитили более 930 килограммов металлолома. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, превысил 28 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).