Трое жителей Челябинской области сняли с железной дороги почти 1,5 тонны деталей

Полиция возбудила уголовное дело

Сотрудники транспортной полиции нашли подозреваемых в краже элементов железной дороги на станции в Златоусте. Ущерб от действий злоумышленников превысил 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Железнодорожные детали сняли на перегоне станций «Уржумка — Златмаш». Полицейские прибыли на место после звонка очевидцев. Злоумышленники в этот момент загружали похищенный металл в машину.

Подозреваемыми оказались трое местных жителей в возрасте от 20 до 23 лет. Один из них уже был судим. Всего мужчины успели снять 48 подкладок и 206 костылей. Эти детали изъяли оперативники.

Вскоре выяснилось, что эти подозреваемые причастны к еще одной краже железнодорожных деталей, которая произошла несколькими днями ранее. Тогда злоумышленники смогли увезти снятые элементы в пункт приема металлолома.

Всего мужчины сняли с железной дороги 1,3 тонны деталей. Ущерб — более 30 тысяч рублей.





Полиция возбудила уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 158 УК РФ). Подозреваемые дали признательные показания. Мерой пресечения им избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.