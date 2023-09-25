Сотрудники транспортной полиции нашли подозреваемых в краже элементов железной дороги на станции в Златоусте. Ущерб от действий злоумышленников превысил 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.
Железнодорожные детали сняли на перегоне станций «Уржумка — Златмаш». Полицейские прибыли на место после звонка очевидцев. Злоумышленники в этот момент загружали похищенный металл в машину.
Подозреваемыми оказались трое местных жителей в возрасте от 20 до 23 лет. Один из них уже был судим. Всего мужчины успели снять 48 подкладок и 206 костылей. Эти детали изъяли оперативники.
Вскоре выяснилось, что эти подозреваемые причастны к еще одной краже железнодорожных деталей, которая произошла несколькими днями ранее. Тогда злоумышленники смогли увезти снятые элементы в пункт приема металлолома.
Всего мужчины сняли с железной дороги 1,3 тонны деталей. Ущерб — более 30 тысяч рублей.
Полиция возбудила уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 158 УК РФ). Подозреваемые дали признательные показания. Мерой пресечения им избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.