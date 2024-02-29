Трое жителей Челябинской области получили на почте посылки с наркотиками

Возбуждены уголовные дела

Транспортные полицейские совместно с коллегами из Челябинской таможни задержали двоих граждан, получивших посылки с наркотиками, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Первую посылку с марихуаной из Таиланда получили 48-летний житель Троицка и 36-летняя женщина. Они пояснили, что купили наркотики для личного потребления. А в Челябинске 31-летний мужчина и его 35-летняя подруга заказали в московском интернет-магазине испарители с гашишным маслом.

«По всем трем фактам следователями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении получателей криминальных посылок были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ. Кроме того, материалы проверки по факту контрабанды запрещенных в обороте веществ из-за рубежа направлены в Челябинский филиал Уральского таможенного управления, где уже возбуждены уголовные дела по статье 229.1 УК РФ», — рассказали в транспортной полиции.

Фигуранты дел находятся под подписками о невыезде.