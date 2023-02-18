Трое жителей Челябинской области перевели телефонным мошенникам 1,2 миллиона рублей

Одна из потерпевших отдала мошенникам не только личные сбережения, но и кредитные деньги

Трое жителей Челябинской области поверили мошенникам, которые выдавали себя за банковских сотрудников, и перевели им более 1,2 миллиона рублей. Жертвами злоумышленников стали пенсионеры из Верхнего Уфалея и Коркино, а также учитель из Челябинска. В отделах полиции возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Неизвестные сообщили потерпевшим, что якобы злоумышленники пытаются похитить деньги с их банковских счетов, поэтому средства необходимо перевести на резервные счета. Пенсионеры перевели свои сбережения в размере около 400 тысяч рублей, а учительница из Челябинска отправила мошенникам не только сбережения, но и кредитные деньги, лишившись в общей сложности 835 тысяч рублей.

Сообщая об этом полицейским, потерпевшие признались, что знали о мошеннических схемах.

«По данным фактам в органах внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данных противоправных деяний»,— рассказали в ведомстве.

Южноуральцам вновь напомнили о том, что при поступлении звонков от незнакомцев, которые предлагают перевести деньги, необходимо прекращать разговор, самостоятельно звонить в банк, а также сообщать о случившемся в полицию.