Трое жителей Челябинской области лишились более миллиона рублей после звонков мошенников

Двое потерпевших перевели злоумышленникам кредитные деньги

В Челябинской области сразу три человека доверились мошенникам и перевели им свои или кредитные деньги. Всего они лишились более миллиона рублей. В числе потерпевших — учитель из Аши, помощник воспитателя из Златоуста и пенсионерка из Верхнего Уфалея, сообщили 8 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

32-летняя жительница Аши рассказала полицейским, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что с ее счета пытаются снять деньги и их необходимо перевести на безопасный счет. Учительница, уверенная в том, что действительно спасает свои деньги, перевела на указанный счет более 145 тысяч рублей. Только потом женщина поняла, что ее обманули.

В Златоусте и Верхнем Уфалее жертвами мошенников стали 30-летняя помощница воспитателя и 79-летняя пенсионерка. Обоим поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками службы безопасности банков и сообщили, что на них оформлены кредиты. Для того, чтобы защитить деньги, якобы банкиры предложили местным жительницам оформить встречные кредиты, а деньги перевести на безопасные счета. Что женщины и сделали: помощница воспитателя оформила два кредита на общую сумму 300 тысяч рублей, а пенсионерка — на сумму 599 тысяч рублей. Деньги они перевели на продиктованные им номера телефонов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Полицейские разыскивают причастных к совершению преступлений.

В Челябинской области открыта горячая линия для борьбы с телефонными мошенниками. Позвонив на короткий мобильный номер *1593, обманутые жители Челябинской области узнаю, как действовать в той или иной ситуации.