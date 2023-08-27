Трое жителей Чебаркуля перевели мошенникам более 300 тысяч рублей за сутки

Двое потерпевших установили на свои смартфоны программы удаленного доступа

Сразу трое жителей Чебаркуля подали заявления в полицию о совершенном в их отношении мошенничестве. Мужчина и две женщины после разговоров с неизвестными лишились более 300 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

54-летний водитель рассказал, что ему позвонили в мессенджере и сообщили, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Для того, чтобы предотвратить попытку, мужчине рекомендовали установить приложение, которое оказалось программой удаленного доступа. С ее помощью неизвестные перевели со счета чебаркульца более 260 тысяч рублей.

48-летней заводчанке неизвестные также рекомендовали установить приложение, но напугали ее тем, что с ее счета неизвестные пытаются списать деньги. После того, как приложение было установлено, со счета потерпевшей пропало 30 тысяч рублей.

71-летняя жительница Чебаркуля лишилась 12 тысяч рублей, пытаясь продать земельный участок на одной из онлайн-площадок. Ей позвонила якобы покупательница и попросила продиктовать номер карты, а также коды из СМС для якобы проведения платежа. В результате продавец не только не получила деньги, но и лишилась своих сбережений.

В отделе полиции «Чебаркульский» возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Кража»).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!