Трое жителей Чебаркуля перевели мошенникам более 150 тысяч рублей

Злоумышленники использовали разные схемы обмана

Трое жителей Чебаркуля Челябинской области стали жертвами мошенников и лишились более 150 тысяч рублей. Сотрудники полиции разыскивают виновных в совершении преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

36-летний мужчина, посещавший сомнительный сайт для просмотра видео, получил звонок от якобы владельца ресурса, который ему сообщил, что по вине чебаркульца произошел сбой. Незнакомец добавил, что если мужчина не внесет деньги в размере более чем 119 тысяч рублей, то он распространит информацию о том, что потерпевший посещал сайт. Испугавшись, житель Чебаркуля отправил деньги на указанные реквизиты тремя переводами.

Еще двое чебаркульцев лишились более 30 тысяч рублей, приобретая товары на сайтах бесплатных объявлений и сомнительных ресурсах. Так, один из мужчин перевел деньги продавцу в размере 16 тысяч рублей, но товар не получил, а продавец перестал выходить на связь. Другой мужчина увидел объявление о продаже дорогого телефона всего за 15 тысяч рублей. Перейдя по ссылке и введя данные своей карты, мужчина лишился денег и также остался без товара.

В отделе полиции возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские разыскивают злоумышленников, причастных к совершению преступлений.