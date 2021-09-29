Трое южноуральцев пойдут под суд за ограбление жителя Екатеринбурга

Потерпевший приехал в Челябинскую область для покупки майнинг-фермы

Прокуратура Южноуральска утвердила обвинительное заключение в отношении троих жителей региона. Они пойдут под суд за разбой. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, один из обвиняемых в июле 2021 года разместил объявление о продаже системного оборудования для майнинга биткоина. Однако на самом деле он ничего не продавал. После этого мужчина в компании двоих подсудимых встретился с потенциальным покупателем. Им оказался житель Екатеринбурга. Южноуральцы напали на потерпевшего, угрожая ножом и пневматическим пистолетом, а потом украли из его багажника 300 тысяч рублей.

«В отношении обвиняемых были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 162 УК РФ („Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в суд.