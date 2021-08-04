Трое южноуральцев пойдут под суд за хранение немаркированных сигарет

Обвиняемые хранили в гараже 175 тысяч пачек табака

Чебаркульская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Мужчин обвиняют в сбыте и хранении немаркированной табачной продукции. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемые, действуя организованной группой, покупали, перевозили и хранили в гаражном боксе немаркированные сигареты.

«Из незаконного оборота изъято более 175 тысяч пачек немаркированной табачной продукции на сумму около 17 млн рублей. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших изготовление товара», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по пунктам «а», «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).

Расследование уголовного дела окончено и направлено в Чебаркульский горсуд для рассмотрения по существу.