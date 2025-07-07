Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в челябинском Чурилово

Сотрудники ГАИ устанавливают причины аварии

Сегодня, 7 июля, утром в микрорайоне Чурилово на улице Линейной в результате столкновения автомобилей «Рено-Логан» и «Шкода-Рапид» пострадали пять человек, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Уточняется, что после удара обе машины съехали с дороги и наехали на препятствия.

В результате травмы получили 28-летняя женщина — водитель «Шкоды», 17-летний подросток и девочка, которой нет и полугода. В автомобиле «Рено» пострадали 40-, 39- и 53-летние пассажирки.

На место ЧП выезжали сотрудники ГАИ, МЧС и скорой помощи. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.