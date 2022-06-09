Трое томских полицейских погибли в ДТП по дороге из Челябинской области

На Южный Урал сибирские правоохранители ездили за подозреваемым

Сегодня, 9 июня, на трассе в Омской области в ДТП погибли трое полицейских из Томска, которые возвращались из служебной командировки в Челябинскую область. В столкновении с большегрузом выжил человек, которого полицейские везли с собой.

ДТП произошло на 932-м километре трассы Челябинск — Новосибирск. По данным Следственного управления СК по Омской области, полицейская «Лада-Веста» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым тягачом «Мерседес». Все находившиеся в машине трое полицейских погибли. Четвертый, мужчина 23 лет, с травмами доставлен в больницу.

В ГУ МВД по Томской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что одной из целей командировки томских полицейских в Челябинскую область была доставка подозреваемого в совершении преступления. Однако является ли выживший в ДТП этим подозреваемым, собеседник информагентства подтвердить не смог, поскольку личность мужчины пока не установлена.