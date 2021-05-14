Трое ранее судимых мужчин напали на коттедж гендиректора курорта «Увильды»

Возбуждено уголовное дело





В Аргаяшском районе трое налетчиков напали на коттедж генерального директора санатория «Увильды» Александра Майера. Ранее судимых мужчин задержала полиция. Об этом сегодня, 14 мая, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент случился накануне, 13 мая. Грабители проникли в дом, избили охранника и успели забрать имущество потерпевшего — аккумуляторные устройства, ножи и топоры, однако были задержаны сотрудниками полиции.

«Все трое ранее судимы. Они задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили ИА «Первое областное» в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Напомним, в марте в санатории «Увильды» в Челябинской области и в квартире Инги Мицуковой, являющейся по документам владелицей курорта, прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Об этом Первому областному информагентству сообщил экс-директор санатория Александр Мицуков. По его словам, в 2014 году его супруга обманным путем переоформила принадлежавшую Мицукову долю бизнеса на себя, став собственницей курорта. Потерпевший узнал о фиктивной сделке буквально год назад.

В полиции уточнили, что бизнес супругов не имеет отношения к разбойному нападению и грабители, вероятно, не имели представления о том, в чей дом проникли.