В Златоустовском городском суде продолжается процесс по делу о гибели пяти человек от отравления газом в двух квартирах по улице Аносова. Трое потерпевших получили от подсудимого по 200 тысяч рублей и претензий к нему не имеют. Об этом Первому областному информагентству рассказала дочь одной из погибших Юлия Раздробина.
«Фахриев предложил родителям погибших молодых людей деньги — они согласились. Отказалась от компенсации одна женщина и мой брат. Брат настаивает на реальном и самом строгом наказании для него, никакого примирения сторон быть не может», — сообщила женщина.
По версии следствия, обвиняемый неправильно установил газовый котел на кухне, из-за чего случилась утечка вещества. Трагедия унесла жизни девушки, которая снимала злополучную квартиру, и троих ее друзей. Угарный газ по вентиляции просочился в квартиру этажом выше — там погибла 60-летняя женщина.
На первом слушании подсудимый не сообщил о своем отношении к обвинению.
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