Трое подростков-зацеперов попались на станции Чурилово

Школьники не в первый раз занимаются опасным развлечением

Транспортные полицейские установили личности троих подростков, устроивших катания на сцепке вагона, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Школьники залезли на сцепку последнего вагона электрички Шумиха — Челябинск. И сделали это не один раз.

«Полицейские установили личности мальчиков и провели беседы с их родителями. Сами подростки рассказали, что увлеклись зацепингом после просмотра роликов в интернете и не особенно осознавали опасность такого развлечения», — сообщили в транспортной полиции.

А между тем им удалось проехать целую станцию — а это пять минут со скоростью 80—90 километров в час.

Отвечать за поступки ребят будут родители — на них составлены административные протоколы. Материалы направлены в школу и ПДН.

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