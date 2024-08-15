Трое подростков разбились после наезда на дерево в Каслинском районе

Семнадцатилетний парень взял отцовскую машину, чтобы покатать подруг

В Каслинском районе устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали трое несовершеннолетних.

Как сообщили в полиции муниципалитета, авария произошла в восемь часов вечера в среду, 14 августа, на 3-м километре автодороги Давыдово — Полднево.

«По неустановленным обстоятельствам автомобиль Chevrolet Aveo, которым управлял 17-летний парень, совершил съезд с дорожного полотна и врезался в дерево. В результате сам водитель и две его 14-летние пассажирки получили травмы и госпитализированы в кыштымскую больницу», — рассказали в полиции.

Также выяснилось, что машину парень взял у отца, чтобы покатать подруг. На владельца авто составлен административный материал по статье «Передача управления ТС лицу, не имеющему права управления» (санкция — штраф в размере 30 тысяч рублей).

По факту ДТП проводится проверка.