Трое детей пострадали при столкновении «Лады» с грузовиком в Челябинской области

Водитель большегруза проигнорировал ПДД

В воскресенье, 11 мая, днем в Варненском районе столкнулись грузовик Howo и «Лада-Гранта». В результате находившиеся в легковом авто трое детей получили травмы, сообщили в областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 16:25 на 82-м километре трассы Чесма — Варна — Карталы — Бреды. 54-летний водитель Howo, проезжая нерегулируемый перекресток, не предоставил преимущество в движении следующему по главной дороге автомобилю «Лада», в котором ехала семья с пятью детьми.

В результате травмы получили трое детей, их доставили в больницу. Установлено, что они не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту аварии проводится проверка. Ее ход и результаты контролирует прокуратура.