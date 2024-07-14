Трое детей пострадали при пожаре в квартире в Челябинской области

Мать с малышами оказалась в западне из-за заклинившего замка

Накануне, 13 июля, в Златоусте в квартире дома, расположенного на улице Металлургов, произошел пожар. Мать с тремя детьми вызвала спасателей и попыталась покинуть горящее помещение, но не смогла: замок входной двери заклинило. Эвакуировать малышей пришлось с балкона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Очевидцы растянули одеяло под окнами горящей квартиры и принимали оказавшихся в западне детей в возрасте от четырех до шести лет. Пока мать эвакуировала их, приехали спасатели и вскрыли замок квартиры. Они вывели женщину на улицу и приступили к тушению.

Спустя несколько минут пожарные ликвидировали возгорание. Причины ЧП выясняются. Дети доставлены в больницу.