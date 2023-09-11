Трое детей попали в больницу после ДТП на перекрестке в Челябинске

Также госпитализирован водитель Chevrolet

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В Челябинске на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова 22-летний мужчина за рулем Chevrolet столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 19-летнего водителя, сообщили Первому областному информагентству в городской Госавтоинспекции.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и реанимация.

«В аварии пострадал водитель Chevrolet и четверо его пассажиров, в том числе двое детей — годовалый и двухлетний. В автомобиле ВАЗ травмы получила 17-летняя девушка. Всех пострадавших госпитализировали», — сообщили в городской ГИБДД.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске на перекрестке столкнулись два автомобиля, после чего один из них опрокинулся на бок и влетел в третью машину. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам.