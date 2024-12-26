Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Чесменском районе

Сотрудники МЧС обнаружили тела мальчиков 3, 5 и 7 лет

В поселке Беловка Челябинской области при пожаре в частном доме погибли трое детей — мальчики 3, 5 и 7 лет. В доме также находился отец ребят, от госпитализации он отказался. Трагедия случилась вчера ночью, 25 декабря, в Чесменском районе, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Площадь пожара составила 56 квадратных метров. Для установления причин возгорания на место были направлены специалисты испытательной пожарной лаборатории. На месте ЧП работали 12 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Кроме того, к работе подключился психолог МЧС России, чтобы оказать необходимую помощь семье и близким погибших. Прокуратура начала проверку по факту гибели детей.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, обеспечению требований пожарной безопасности», — сообщают в ГУ МЧС по региону.

Вчера, 25 декабря, также вспыхнул пожар в общежитии челябинского мединститута. Возгорание оперативно ликвидировали огнетушителем, пострадавших нет.