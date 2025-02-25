Трое челябинцев поставили на поток легализацию мигрантов по фиктивным трудовым договорам

Соучастники помогли незаконно перебраться в Россию не менее чем двум десяткам иностранцев

Канал незаконной миграции иностранных граждан пресекли сотрудники УФСБ по Челябинской области. В течение двух лет трое соучастников помогали иностранцам продлять сроки пребывания в России по фиктивным основаниям, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Виновные с целью извлечения дохода приискивали иностранных граждан и заключали с ними фиктивные трудовые договоры, якобы устраивая их на работу в коммерческую структуру. В 2022—2023 годах указанным лицам удалось легализовать не менее 20 иностранных граждан», — рассказали в управлении.

Следственным органом УФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация канала незаконной миграции иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору). Суд приговорил соучастников к двум годам колонии общего режима и штрафу 100 тысяч рублей каждого. Двум из виновных предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения детьми 14‑летнего возраста.