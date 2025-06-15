Трое браконьеров из Кыштыма выплатили 1,8 млн рублей за отстрел лосей

Несмотря на это, их будут судить

Трое жителей Кыштыма ответят в суде на незаконный отстрел лосей с причинением крупного ущерба (часть 2 статьи 258 УК РФ), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Минувшей зимой 46-летний, 27-летний и 25-летний мужчины отстрелили пять лосей в лесах охотничьего угодья «Медведевское» и поселка Северного, не имея специального разрешения. Ущерб составил 400 тысяч рублей, а с учетом сокращения численности популяции этого животного — более 1,8 миллиона рублей.

Обвиняемые возместили причиненный ущерб в полном объеме, но это не освободило их от уголовной ответственности: материалы дела уже на рассмотрении в Каслинском городском суде.