Три воспитанника магнитогорского детского дома сбежали из чебаркульского санатория

Подростков ищут уже вторые сутки

Чебаркульская полиция вторые сутки ищет троих подростков, которые в ночь на 6 мая совершили побег из санатория «Лесная сказка».

По предварительным данным, ребята покинули территорию оздоровительного курорта с 1:30 до 3 часов ночи в четверг. Данные о поиске пропавших мальчиков ИА «Первое областное» подтвердили сотрудники уголовного розыска МО МВД «Чебаркульский».

«Вчера вечером ребят видели в продуктовом магазине „Магнит“ и торгово-развлекательном комплексе „Слон“ города Миасса. Сегодня, по словам местных жителей, подростки похожие на разыскиваемых, были замечены у городского ЗАГСа Миасса. Поиски мальчиков продолжаются круглосуточно», — сообщил сотрудник полиции.

В министерстве социальных отношений Челябинской области подтвердили информацию о пропавших ребятах.

«Три мальчика 14—15 лет — воспитанники организации для детей-сирот — самовольно ушли из санатория „Лесная сказка“ (г. Чебаркуль). Администрацией санатория предприняты все необходимые мероприятия по поиску ребят, направлена соответствующая информация в полицию. Подростки общаются по телефону с другими детьми, находящимися в санатории, что позволяет определять их место нахождения. В 16:00 сегодня их местонахождение зафиксировала камера видеонаблюдения одного из торговых комплексов Миасса. Мы находимся во взаимодействии с сотрудниками полиции», — прокомментировал представитель министерства.

К поискам мальчиков подключены сотрудники полиции Чебаркуля и Миасса, поисковые отряды и волонтеры. Сообщить о месте нахождения пропавших подростков можно по телефонам: 8 (35168) 2-25-22 — МО МВД «Чебаркульский», 8-951-815-83-30.