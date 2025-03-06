Три вагона сошли с рельсов на станции Челябинск-Главный

Обстоятельства инцидента проверяет Следственный комитет

На Южном Урале устанавливаются причины и обстоятельства схода трех вагонов на станции Челябинск-Главный. Инцидент произошел сегодня, 6 марта, утром на путях необщего пользования при проведении маневровых работ, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Вагоны были пустые, не опрокинулись. Пострадавших и задержек поездов нет.

Следственный комитет проверяет действия ответственных лиц железной дороги на предмет соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (часть 1 статьи 263 УК РФ). Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия.