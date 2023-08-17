Три туристки попали в грозу в горах Челябинской области

Одна из путешественниц поскользнулась и сломала ногу

Три жительницы Нижнего Новгорода отправились на прогулку в парк «Иремель», добрались до вершины горы Большой Иремель, а вернуться самостоятельно уже не смогли. Туристок застала сильная гроза, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Одна из женщин оступилась на скользкой дороге и не смогла встать из-за острой боли. Туристки дозвонились до спасателей и ждали помощь.

«На известие о ЧП мгновенно отреагировали егеря парка. Захватив спальники, они нашли женщин, укрыли от непогоды и до прибытия спасателей поддерживали пострадавших, у которых не оказалось с собой ничего, что помогло бы переждать грозу. Спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС по прибытии оказали 56-летней туристке первую помощь, иммобилизовали травмированную ногу, на квадроцикле эвакуировали в поселок и передали сотрудникам скорой помощи», — рассказали в областной ПСС.

У женщины диагностировали перелом голени со смещением.