Три пассажира пострадали после столкновения автобусов в Челябинске

ЛиАЗ наехал на «Волгабас» на остановке «Молодогвардейцев»

ДТП с участием двух автобусов произошло в Челябинске на Комсомольском проспекте, пострадали три человека. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

ЛиАЗ и «Волгабас» столкнулись в районе дома № 48, на остановке «Молодогвардейцев». По предварительным данным, виноват 48‑летний водитель ЛиАЗа.

Травмы получили 48-летняя пассажирка «Волгабаса» и два человека из ЛиАЗа — 35‑летняя девушка и 13‑летний подросток.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).