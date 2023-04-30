Три килограмма конопли изъяли полицейские у жителя Челябинской области

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

В Троицке Челябинской области полицейские задержали 53-летнего мужчину, который выращивал в одном из частных домов коноплю. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские обнаружили и изъяли у ранее судимого тройчанина три килограмма наркосодержащего растения, семена, ультрафиолетовые лампы, вентиляторы и прочее оборудование для выращивания конопли.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (" Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере"). Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения.