Три экипажа ДПС предотвратили массовую драку в Копейске

Полицейские остановились, услышав общение группы людей на повышенных тонах

В социальных сетях жители Копейска сообщили, что вечером 19 августа на проспекте Победы произошла массовая драка. На месте работали три экипажа ДПС и сотрудники скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» уточнили, что драки не было, однако полицейские действительно работали на месте.

«Экипаж ДПС при патрулировании города заметил две компании, которые общались между собой на повышенных тонах. Сотрудниками полиции было принято решение остановится, чтобы с обоими сторонами конфликта провести профилактическую беседу»,— уточнили в ведомстве.

В это время мимо проезжали еще один экипаж ДПС и ППС, которые также остановились, чтобы помочь коллегам и обеспечить общественный порядок.

В результате конфликт был разрешен.