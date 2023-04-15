Три деревянных дома сгорели в Челябинской области

Пламя с одного строения перекинулось на соседние из-за сильного ветра

Вечером 14 апреля в селе Верх-Катавка Катав-Ивановского района загорелись три частных дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, между постройками было небольшое расстояние, и сильный ветер перекинул пламя с одного дома на два соседних.

ЧП произошло на частной территории, где располагались три дома под сдачу туристам. Огонь заметили не сразу, и по прибытии пожарных пламя уже объяло все три строения и надворные постройки.

В результате дома полностью уничтожены. Пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.

Напомним, в Челябинской области действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать траву и мусор. Нарушителей ждут крупные штрафы.