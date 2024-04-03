В Златоусте устанавливаются причины и обстоятельства пожара многоквартирном жилом доме по улице Таганайской. На помощь к ним пришли сотрудники МЧС, рассказали в пресс-службе регионального главка.
Предположительно, возгорание началось в коридоре. Из-за сильного задымления жильцы второго этажа оказались в ловушке и не могли покинуть опасную зону самостоятельно.
С помощью трехколенной лестницы и спасательных комплектов пожарные эвакуировали троих человек.
Пожар был успешно ликвидирован. Обошлось без пострадавших.
Причину и обстоятельства ЧП устанавливают специалисты отделения дознания.