Три человека разбились во встречном столкновении в Сосновском районе

Один из пострадавших погиб на месте

В Сосновском районе устанавливаются обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на встречке, в результате которого один человек погиб, двое ранены, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 22 января, около семи часов утра на 21-м километре автодороги Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района.

«По предварительным данным, 58-летний водитель Toyota Corolla Verso при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где врезался в „Ладу-Гранта“ под управлением 59‑летнего мужчины», — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте, его 25‑летний пассажир и водитель Toyota госпитализированы в челябинскую больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.