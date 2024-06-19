Три человека разбились в ночном ДТП на Першино из‑за разлитого масла

Один из пострадавших погиб на месте

В Челябинске устанавливаются обстоятельства жесткой ночной аварии в Металлургическом районе. В ней пострадали три человека, один из них погиб.

Сообщается, что ДТП произошло сегодня, 19 июня, около часа ночи у дома 35б на улице 50-летия ВЛКСМ.

По предварительным данным, водитель поливальной машины не убедился в исправности транспортного средства и допустил разлив ГСМ на проезжую часть. Жертвой разлитого масла стал Hyundai ix35 под управлением 26-летнего водителя: машину занесло, она врезалась в стоявшую в крайней правой полосе «Газель», после чего вылетела с дороги.

«В результате аварии получили травмы сам водитель иномарки и его 20-летний пассажир, находившийся в момент аварии на переднем сиденье. Еще один пассажир Hyundai ix35, который сидел сзади, от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в автоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.