Три человека разбились в ДТП с переворотом на трассе под Саткой

Среди пострадавших — 13‑летняя девочка

В Саткинском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства ДТП с перевернувшейся «Ладой», в которой пострадали три человека, в том числе ребенок, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД муниципалитета.

Авария произошла в минувшее воскресенье, 19 ноября, в 6:15 утра на 8-м километре автодороги Сатка — Бакал. По предварительным данным, 22-летний водитель в условиях снегопада не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили три пассажира автомобиля, среди них 13-летняя девочка. Всем была оказана медицинская помощь в условиях больницы»,— рассказали в полиции.

В ходе проверки по факту аварии установлено, что водительский стаж молодого человека составлял всего несколько месяцев, при этом в текущем году он уже трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на ухудшение погодных условий и необходимость обязательного соблюдения скоростного режима, дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.