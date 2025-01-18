Три человека пострадали в тройном ДТП в Челябинской области

Они проходят лечение

Вечером 17 января в Троицке на улице Октябрьской столкнулись три автомобиля. Водители и пассажир двух авто получили травмы, сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России.

Установлено, что 22‑летний водитель автомобиля ВАЗ‑21102, выезжая с прилегающей к дому территории на дорогу, не уступил автомобилю ВАЗ‑21099 и врезался в него, а затем наехал на стоящий «Хендай».

В результате травмы получил виновник аварии, а также 19‑летний водитель автомобиля ВАЗ‑21099 и его 16‑летний пассажир. Им назначено амбулаторное лечение.