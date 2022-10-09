Три человека пострадали в массовой аварии под Копейском

Двух водителей и одного пассажира госпитализировали с травмами

Под Копейском на 26 километре автодороги Челябинск — Троицк произошла массовая авария с участием четырех автомобилей. В результате три человека получили травмы, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по Копейску.

По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «Субару Легаси» столкнулся с попутно движущимся автомобилем «ГАЗ-330232», за рулем которого находился 44-летний мужчина. От удара «ГАЗ» продолжил движение и врезался в автомобиль, принадлежащий компании «Мостдорстрой». Последний столкнулся со стоящим автомобилем «МАЗ».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 56-летний пассажир автомобиля „ГАЗ“, а также 30-летний водитель машины компании „Мостдорстрой“ получили телесные повреждения, госпитализированы»,— уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Утром 8 октября на трассе на территории Ашинского района легковой автомобиль столкнулся с двумя большегрузами. В результате водитель и пассажир легковушки погибли.