Три человека пострадали в ДТП с участием иномарки и автобуса в Челябинске

Все обстоятельства выясняются

Днем 23 июля на северо-западе Челябинска столкнулись автомобиль «Киа Рио» с автобусом «Лиаз», следующим по маршруту № 64, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе дома № 34а по улице Чичерина. В результате аварии пострадали три пассажира автобуса. Прибывшие медики скорой помощи оказали им необходимую помощь.

Кто стал виновником аварии — выясняют инспекторы.

«Призываем всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, сохранять дистанцию между транспортными средствами, не нарушать скоростной режим и не отвлекаться на гаджеты во время движения»,— напомнили в ведомстве.