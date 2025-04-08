Три человека пострадали в ДТП с опрокидыванием авто в Магнитогорске

Проводится административное расследование

В минувший понедельник, 7 апреля, в Магнитогорске 37‑летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» врезался в следовавший попутно «Фольксваген». Последний опрокинулся, травмы получили водитель и два его пассажира, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

Авария произошла в 11:20 на улице Притяжения. Водитель «Тойоты» начал перестраиваться, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с попутно следовавшим автомобилем «Фольксваген», которым управлял 29‑летний мужчина. После «Тойота» врезалась в ограждение, а «Фольксваген» въехал в бордюр и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали водитель «Фольксвагена» и два его пассажира — 19‑летний и 20‑летний парни. Им назначено амбулаторное лечение.

По факту аварии проводится административное расследование, по результатам которого водителя «Тойоты» привлекут к ответственности.