Три человека пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

Водитель общественного транспорта не уступил дорогу «ВАЗу»

В субботу вечером, 14 января, в Челябинске столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. В результате пострадали три человека, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Бажова около дома № 33 в 18:37. 33-летний водитель маршрутки № 327, поворачивая налево, не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю «ВАЗ-2110» и столкнулся с ним.

«В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутного такси — 34-летний и 43-летний мужчины. Также пострадал 20-летний водитель автомобиля „ВАЗ“»,— уточнили в ведомстве.

В ГИБДД напомнили водителям о необходимости быть более внимательными, соблюдать Правила дорожного движения и использовать ближний свет фар вне зависимости от времени суток.