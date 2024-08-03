Три человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками в Челябинске

Обстоятельства аварии выясняются

Днем 2 августа в Челябинске на улице Татищева произошла массовая авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей. Есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

По неизвестным пока причинам столкнулись автобус «Мерседес Бенц», которым управлял 55-летний мужчина, и автомобили «Ситроен» и «ВАЗ» под управлением 31-летней женщины и 36-летнего мужчины соответственно.

В результате пострадали водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля «Ситроен», а также водитель «ВАЗа». Они доставлены в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.