Три человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области

Раненых из салонов авто эвакуировали спасатели

На 2-м километре Миасского тракта во время снегопада столкнулись автомобили Hyundai и Kia. Пострадали три человека, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Оба водителя и пассажир одного из авто получили множественные травмы жизненно важных органов. Спасатели Миасского отряда и пожарная охрана при помощи спинального щита эвакуировали пострадавших и передали медикам», — рассказали в областной ПСС.

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