Три человека пострадали в ДТП на трассе под Миассом

Легковушка перевернулась и врезалась в деревья

Три человека пострадали в ДТП под Миассом. Водитель «Лады-Ларгус» ехал из Златоуста с двумя пассажирами, не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Авария произошла утром 8 августа на 13-м километре автодороги Миасс — Златоуст. По словам водителя, легковушка перевернулась, скатилась по крутому уклону обочины и вновь оказалась на колесах, врезавшись в деревья.

«На момент аварии в салоне находились три человека — все получили травмы различной степени тяжести. Резаные раны головы от разбившегося лобового стекла у водителя, перелом лодыжки у пассажира на переднем сиденье и множественные травмы у пассажира на заднем сиденье», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Пострадавшим пассажирам ввели обезболивающие препараты и передали врачам скорой помощи.

Накануне Катав-Ивановский городской суд избрал меру пресечения 38-летней местной жительнице, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила смертельное ДТП. 6 августа 38-летняя женщина не справилась с управлением и съехала в правый кювет. Машина перевернулась. От полученных травм скончались пассажиры «Рено» — 36-летний и 33-летний мужчины.