Три человека пострадали в аварии на Северо-Западе Челябинска

Двух водителей и пассажира доставили в больницу

Сегодня утром, 17 декабря, на Северо-Западе Челябинска столкнулись отечественный автомобиль и иномарка. Последняя от удара выехала за пределы проезжей части. В результате пострадали три человека, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 09:20 на перекрестке улиц Салавата Юлаева и 250-летия Челябинска. Столкнулись автомобиль «ВАЗ- 2111» под управлением 25-летнего мужчины и и грузовой фургон «Пежо Эксперт», за рулем которого находился 56-летний водитель.

«Оба водителя и пассажир отечественного автомобиля доставлены в медицинское учреждение для обследования»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.