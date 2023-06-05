Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Челябинской области

Их госпитализировали с различными травмами

Накануне вечером, 4 июня, в Сосновском районе Челябинской области столкнулись два автомобиля. В результате пострадали три человека, в том числе подросток, их госпитализировали, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области.

Авария произошла в 18:30 на 16-м километре автодороги Челябинск — Харлуши. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Шкода», который поворачивал налево.

«В результате ДТП три человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение: двое взрослых из автомобиля „Форд“ и 15-летняя девочка из „Шкоды“»,— уточнили в ведомстве.

Причины аварии выясняются, проводится проверка.