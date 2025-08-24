Три человека пострадали при столкновении двух авто в Челябинске

Один из водителей нарушил ПДД

Сегодня, 24 августа, в Челябинске на перекрестке столкнулись два отечественных авто. В результате пострадали пассажиры обеих машин и один из водителей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла на пересечении улиц Дарвина и Короленко. Участниками ДТП стали 71-летний водитель Lada Granta и 36-летний водитель ВАЗа.

В результате травмы получили водитель и 70-летняя пассажирка ВАЗа, а также 36-летняя пассажирка Lada. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГАИ.