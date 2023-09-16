Три человека погибли в массовой лобовой аварии на трассе в Челябинской области

ДТП произошло на мокрой от дождя дороге

Сегодня, 16 сентября, днем на территории Верхнеуральского района произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате скончались три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 14:40 на 95 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с «Ладой Ларгус», а затем врезался в «Пежо Партнер».

В результате аварии водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия, 78-летний водитель и 72-летняя пассажирка «Пежо» скончались при транспортировке в больницу.

«Обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка. Выезд на полосу встречного движения на указанном участке дороги разрешен»,— уточнили в ведомстве.

Ночью 16 сентября на территории Миасса нетрезвый водитель «ВАЗа» не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате водитель и его пассажир погибли на месте ДТП.

Вечером 15 сентября на территории Аргаяшского района водитель автомобиля «Датсун» врезался в трактор. В результате мужчина погиб, 12-летнего пассажира иномарки доставили в больницу.