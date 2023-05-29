Три человека погибли при столкновении «Лады» с грузовиком на трассе под Челябинском

Виновник аварии не уступил дорогу большегрузу

В ночь на 29 мая под Челябинском автомобилист, находясь за рулем «Лады», врезался в грузовик. В результате три человека погибли, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области.

Авария произошла 28 мая в 23:50 на 39 километре автодороги «Западный обход Челябинска». 24-летний молодой человек, управляя «Ладой Калиной», при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил и врезался в грузовик «Мерседес».

В результате на месте ДТП погибли две 22-летние пассажирки легкового авто. Еще один 22-летний пассажир «Лады» скончался в больнице. Водитель получил травмы. Находившийся за рулем грузовика мужчина не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.