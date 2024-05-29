Три частных дома сгорели при пожаре в Миассе

Хозяева не пострадали

Вечером 28 мая в Миассе Челябинской области произошел пожар в частном жилом доме. Из-за сильного ветра и позднего сообщения огонь распространился на два соседних дома, расположенных рядом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло на улице Феди Горелова. Прибывшие через девять минут после поступления вызова пожарные обнаружили горение трех деревянных домов.

«На месте был создан штаб пожаротушения, организовано водоснабжение от пожарных гидрантов, поданы стволы на тушение и защиту соседних домовладений», — рассказали в ведомстве.

В результате возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причины выясняют сотрудники отделения дознания.