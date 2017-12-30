/ Три автомобилиста устроили массовую аварию на пустой дороге в Челябинске

Три человека, из них два водителя и пассажир, госпитализированы.

Сегодня, 30 декабря, в начале новых суток в Тракторозаводском районе произошла массовая авария. Три автомобиля не смогли разъехаться на улице Линейной. Результатом ДТП стали искореженные автомобили и пострадавшие — водители «Тойоты Приус» и «Митцубиси Лансер», а также пассажир «японской иномарки. Им потребовалась госпитализация. Виновник ДТП за медицинской помощью не обращался.

Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Корола», выехал на полосе встречного движения, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Приус» под управлением водителя 1982 года рождения, после чего автомобиль «Тойота Приус» изменила движения, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Митцубиси Лансер» под управлением водителя — женщины 1970 года рождения. После чего водитель «Тойота Корола» скрылся с места ДТП и был разыскан сотрудниками ГИБДД. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится административная проверка.