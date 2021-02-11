Трейдера из Челябинска обвинили в использовании криминальных схем

Спекулянт незаконно получил более 139 миллионов рублей

Профессионального трейдера из Челябинска обвиняют в извлечении прибыли с использованием криминальных схем. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ по УрФО уточнили, что торговец провел серию сделок на фондовом рынке.

По версии следствия, в период с января 2015 года по июль 2017 года 45-летний челябинец в нарушение требований федерального законодательства о противодействии манипулированию финансовым рынком, неправомерно используя пароли доступа третьих лиц к специализированному программному комплексу для организации участия в биржевых торгах, совершил серию взаимосвязанных сделок купли-продажи акций пяти коммерческих организаций — эмитентов ценных бумаг.

В результате этих операций обвиняемый получил свыше 139 миллионов рублей. Факты использования криминальных схем получения прибыли вскрыты сотрудниками Центрального Банка России. Они направили материалы в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело.

Предварительное следствие проводило четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России.

Трейдер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации («Манипулирование рынком»).

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение.

Дело будет рассматривать Калининский районный суд Челябинска.